Sicilia, 4 milioni per pulire le strade extraurbane

La Regione stanzia 4 milioni di euro per l’avviso «Sicilia Pulita», destinato a Comuni e Province, con l’obiettivo di rimuovere rifiuti abbandonati e restituire decoro alle strade extraurbane. Ogni ente può richiedere fino a 50 mila euro per interventi integrati, comprendenti anche sistemi di videosorveglianza, o fino a 20 mila euro per la sola pulizia. I contributi a fondo perduto saranno assegnati a sportello, seguendo l’ordine di arrivo delle domande. L’assessore Francesco Colianni sottolinea che le strade siciliane rappresentano il “biglietto da visita” della regione e che il governo Schifani intende sostenere gli enti locali incapaci di coprire da soli questi costi. La data di apertura dello sportello e il termine per le domande saranno stabiliti con un prossimo decreto.
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