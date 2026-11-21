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La Regione Siciliana stanzia oltre 3,2 milioni di euro per rafforzare i Centri per la famiglia e ampliare i servizi di sostegno a genitori, bambini e adolescenti. La giunta ha approvato la programmazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche della famiglia, annualità 2026, su proposta dell’assessorato regionale alla Famiglia. La quota principale, pari a 3.196.500 euro, sarà destinata al potenziamento delle strutture attive sul territorio, con l’obiettivo di consolidarne la presenza e rendere più efficace la risposta ai bisogni delle comunità.

I Centri continueranno a offrire attività di informazione, ascolto e orientamento, ma dovranno anche aiutare le famiglie ad accedere ai servizi e alle opportunità disponibili a livello locale nei settori educativo, sociale, sanitario, economico e scolastico. La misura punta a rafforzare una rete di prossimità capace di intercettare situazioni di fragilità e accompagnare i nuclei familiari nell’accesso alle prestazioni, evitando che le difficoltà si aggravino per mancanza di informazioni o di punti di riferimento. L’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, afferma: “Vogliamo strutture sempre più vicine ai cittadini, capaci di rappresentare un punto di riferimento concreto per i genitori, i bambini e gli adolescenti. Sostenere le famiglie significa investire nel futuro della nostra comunità, intervenire tempestivamente nelle situazioni di fragilità, prevenire il disagio e promuovere il benessere sociale”. Il finanziamento rientra nella programmazione regionale delle risorse assegnate dallo Stato per il 2026 e mira a consolidare servizi già presenti, rafforzandone la capacità di risposta nei territori siciliani.