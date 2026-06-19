Sicilia, 192 milioni in più per case popolari e sociali

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Il Comitato di sorveglianza del Fesr (il Fondo europeo per lo sviluppo delle regioni), riunito a Terrasini, ha approvato la riprogrammazione “Housing”, che incrementa di 192 milioni di euro le risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica e sociale. Il governo Schifani punta a riqualificare le aree urbane più degradate, favorire l’inclusione sociale e garantire alloggi sostenibili e accessibili a giovani e famiglie colpite dal caro-casa, in linea con le strategie europee e il Piano casa nazionale. Il piano registra già 1.165 interventi selezionati per un valore di 2,6 miliardi di euro e oltre l’80% della dotazione complessiva già attivata. Sono inoltre in avvio altre cinque procedure per 495 milioni. La Regione accelera sul monitoraggio della spesa per trasformare le risorse disponibili in cantieri, riqualificazione urbana e nuove abitazioni per i siciliani.