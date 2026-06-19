Sicilia, 192 milioni in più per case popolari e sociali

Il Comitato di sorveglianza del Fesr (il Fondo europeo per lo sviluppo delle regioni), riunito a Terrasini, ha approvato la riprogrammazione “Housing”, che incrementa di 192 milioni di euro le risorse destinate all’edilizia residenziale pubblica e sociale. Il governo Schifani punta a riqualificare le aree urbane più degradate, favorire l’inclusione sociale e garantire alloggi sostenibili e accessibili a giovani e famiglie colpite dal caro-casa, in linea con le strategie europee e il Piano casa nazionale. Il piano registra già 1.165 interventi selezionati per un valore di 2,6 miliardi di euro e oltre l’80% della dotazione complessiva già attivata. Sono inoltre in avvio altre cinque procedure per 495 milioni. La Regione accelera sul monitoraggio della spesa per trasformare le risorse disponibili in cantieri, riqualificazione urbana e nuove abitazioni per i siciliani.
Notizie correlate
-
SalinaDocFest 2026, Matteo Garrone conquista Messina: «La Sicilia è una fonte inesauribile di storie e volti»Condividi Visualizzazioni 295 Si è chiusa con una grande partecipazione di pubblico e studenti l’anteprima messinese...
-
Trasporto pubblico gratis per forze armate e personale dello StatoCondividi Visualizzazioni 306 Fino al 31 dicembre il personale in servizio delle forze armate e dei...
-
“La Sicilia è un modello di crescita e affidabilità”Condividi Visualizzazioni 319 Il presidente della Regione, Schifani, rilancia: “La Sicilia prima in Italia per aumento...