Siccità 2024 in Sicilia: 35 milioni per i danni alle aziende agricole

La Regione Siciliana, con fondi europei, ha destinato 35 milioni di euro per contributi alle aziende agricole siciliane che nel 2024 hanno subito danni a causa della siccità. Nel dettaglio: 18 milioni per il comparto agrumicolo, 11 milioni per il comparto dell’olivo e 6 milioni per i comparti del mandorlo e del pistacchio. Le istanze sono attese dai Centri di assistenza agricola attraverso il portale Sian. Il contributo sarà erogato entro il 31 dicembre 2025 fino a un massimo di 25.000 euro. L’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo, commenta: “Raccogliamo un risultato importante, ottenuto in pochi mesi grazie a una proficua e concreta collaborazione tra il dipartimento regionale e l’Agea. Dunque, un lavoro celere che consentirà ai nostri agricoltori di ottenere un aiuto concreto per i danni subiti dalle calamità naturali del 2024.”