Siap Agrigento, raccolta firme per fondo nazionale della specificita’ della Polizia di Stato

La Segreteria Regionale del SIAP Sicilia rilancia sul territorio l’iniziativa nazionale promossa dal segretario generale, Giuseppe Tiani, a sostegno della petizione per l’istituzione del Fondo Nazionale

della Specificità per la Polizia di Stato e per l’intero Comparto Sicurezza e Difesa. Un obiettivo storico

del SIAP, volto a ottenere un riconoscimento concreto delle peculiarità professionali e dei rischi che

caratterizzano il lavoro delle donne e degli uomini impegnati ogni giorno nella sicurezza del Paese.

Il Segretario Regionale, Luigi Lombardo, in piena coerenza con la linea nazionale, ha avviato in

Sicilia una mobilitazione capillare coinvolgendo tutte le Segreterie Provinciali.

In ciascun territorio si stanno organizzando momenti informativi e punti di raccolta firme, così da sensibilizzare colleghi e cittadini su una tematica che incide direttamente sulla qualità del servizio reso alla collettività.

In questo quadro, la Segreteria Provinciale SIAP di Agrigento ribadisce che la specificità non

rappresenta una rivendicazione corporativa, bensì il riconoscimento oggettivo della natura del lavoro

svolto dalle Forze dell’Ordine: un’attività caratterizzata da esposizione al rischio, turnazioni gravose,

formazione continua, responsabilità elevate e un contributo determinante alla sicurezza dei cittadini e alla

tenuta democratica del Paese.

La Segreteria Nazionale ha reso disponibile la petizione anche online, attraverso una piattaforma

aperta a tutti, per garantire la più ampia partecipazione possibile. Parallelamente, le Segreterie Provinciali

continuano la raccolta firme in formato cartaceo presso le sedi territoriali. Il SIAP di Agrigento invita

colleghe, colleghi e cittadini a sostenere l’iniziativa firmando la petizione, sia online sia presso le strutture

sindacali. Si tratta di un passaggio fondamentale per rafforzare una richiesta legittima, necessaria e

orientata a valorizzare chi quotidianamente assicura sicurezza e legalità al Paese.



Per firmare subito la petizione online:

https://www.change.org/p/vertenza-sicurezza-fondo-nazionale-specificit%C3%A0-

comparto-sicurezza-e-difesa



