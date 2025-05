“SiAmo Realmonte: un progetto nuovo per un paese che merita di più. Realmonte ha tutte le carte per rinascere. Noi ci crediamo.”

Condividi

Con una visione ambiziosa e una squadra giovane, competente e determinata, il futuro di Realmonte può finalmente imboccare la strada giusta. È questo il messaggio forte e chiaro che Leonardo Aucello, candidato sindaco con la lista civica “SiAmo Realmonte”, rivolge alla sua comunità. Più che un semplice programma elettorale, SiAmo Realmonte è una promessa di cambiamento: un progetto che guarda al domani con coraggio e con il desiderio di dare nuova energia a un paese ricco di potenzialità, ma troppo spesso trascurato. In un momento cruciale per la vita amministrativa del paese, Realmonte si prepara a compiere un passo decisivo verso un modello di sviluppo più moderno, inclusivo e orgoglioso della propria identità. Leonardo Aucello, 39 anni, è un figlio autentico di Realmonte. Oggi si candida a guidare il suo paese con una proposta chiara e concreta, fondata su partecipazione, serietà e sviluppo. Accanto a lui, una squadra di giovani motivati e preparati, uniti dall’amore per il territorio e dalla volontà di costruire un futuro migliore per tutti. Il programma elettorale di Aucello è un piano dettagliato in 10 punti, pensato per rispondere ai reali bisogni della comunità e trasformare Realmonte in un Comune moderno, inclusivo e orgoglioso della propria identità.

1. Accessibilità e bellezza: Si punta su un paese sicuro, vivibile, inclusivo per residenti e visitatori. Dalla rotatoria d’accesso alla SP68 con semafori intelligenti, fino alle piste ciclabili panoramiche e l’eliminazione delle barriere architettoniche, la priorità è ridisegnare Realmonte a misura di tutti.

2. Turismo 365 giorni l’anno: Il turismo non può essere solo una vetrina estiva: la fruizione della Miniera di Sale, un calendario annuale di eventi culturali ed enogastronomici, e l’apertura a produzioni cinematografiche e di moda vogliono creare occupazione stabile e rilanciare l’economia locale.

3. Lavoro e Imprese: Si favorirà la nascita di start-up giovanili e femminili con incentivi mirati, uno sportello “Impresa Semplice”, agevolazioni fiscali e spazi pubblici a disposizione. Un piano pensato per ridare speranza e futuro lavorativo a chi vuole investire sul territorio.

4. Politiche giovanili concrete: Spazio alla creatività e al protagonismo giovanile, con una Consulta attiva, il progetto “Sindaco della Notte” per rivitalizzare la vita serale del paese e misure specifiche per le imprese green e digitali.

5. Una comunità che non lascia indietro nessuno: Dalla creazione di un parco giochi inclusivo a progetti per anziani e famiglie, passando per la lotta al randagismo: un paese civile è quello che si prende cura di ogni cittadino, umano o animale

6. Scuola e famiglia al centro: Leonardo Aucello punta sulla riqualificazione delle scuole, il miglioramento della mensa scolastica, il sostegno alle famiglie e un’offerta educativa extrascolastica, credendo fermamente che l’educazione sia il cuore di ogni futuro possibile.

7. Ambiente e Rifiuti: Differenziata più efficiente, premi ai cittadini virtuosi, pulizia costante delle spiagge e percorsi verdi: l’ambiente viene visto come bene comune, non come un lusso, ma come una responsabilità.

8. Urbanistica e Mobilità: Tra le proposte: un terminal bus centrale, completamento dei comparti del PRG e una mobilità interna più fluida e sicura, per rispondere a esigenze reali di cittadini e visitatori.

9. Servizi Cimiteriali: Con rispetto e dignità, Aucello promette la riqualificazione del cimitero, lo sblocco delle concessioni e la digitalizzazione dei servizi: perché la memoria collettiva è un dovere della comunità.

10. Trasparenza e partecipazione: Attraverso bilanci partecipativi, assemblee pubbliche e utilizzo mirato della tassa di soggiorno, il programma vuole restituire centralità alla cittadinanza nelle scelte amministrative, e attrarre fondi pubblici per investimenti concreti.

“SiAmo Realmonte” non è solo uno slogan. È una visione. È la promessa di esserci, oggi e domani.”

Conclude così Leonardo Aucello, mentre invita la cittadinanza a partecipare all’evento conviviale in programma venerdi 9 Maggio alle 20.00 presso il comitato elettorale in Piazza Umberto I a Realmonte.

Sarà un’occasione per incontrarsi, confrontarsi e condividere un momento di comunità. Perché il futuro si costruisce insieme. E il cambiamento comincia con un voto. SiAmo Realmonte. SiAmo il futuro.