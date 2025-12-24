Si vota per i progetti nell’ambito della Democrazia Partecipata

L’Amministrazione comunale informa la cittadinanza che, a partire da oggi, martedì 23 dicembre, dalle ore 16:00 e fino alle ore 12:00 di giovedì 28 dicembre, è possibile votare i progetti nell’ambito della Democrazia Partecipata del Comune di Agrigento.
Ogni cittadino avente diritto potrà votare una sola volta, esprimendo una sola preferenza, tramite l’App ufficiale del Comune di Agrigento, scaricabile da Google Play, App Store o al seguente link:
Possono partecipare tutti i cittadini:
• residenti nel Comune di Agrigento;
• di età superiore ai 16 anni.
L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare attivamente.