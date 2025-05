Si tuffa per recuperare il pallone e annega: tragedia a Catania

Condividi

Si tratta di un ventenne. La polizia sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente

Si tuffa in mare per recuperare il pallone finito in acqua mentre giocava con un amico e muore annegato. Tragedia nel pomeriggio di ieri nel nel mare sotto piazza Nettuno a Catania. La vittima è un ragazzo catanese di 20 anni. A segnalare il corpo in acqua una telefonata giunta al 112, numero unico per le emergenze. La centrale operativa ha subito allertato la guardia costiera. Quest’ultima alle 18,45 ha raggiunto il tratto di mare a bordo di una motovedetta in dotazione e ha recuperato il cadavere. I militari hanno recuperato il corpo che addosso non aveva nessun effetto personale e l’hanno trasportato fino al porticciolo di Ognina, dove l’hanno consegnato al personale del servizio 118, nel frattempo chiamato a intervenire. Successivamente è stato identificato. Il cadavere è stato così portato nell’obitorio del vicino ospedale Cannizzaro. La polizia sta indagando e ha sentito anche alcuni testimoni.