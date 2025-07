Si tolse la vita dopo che era stata costretta a fare sesso ed essere filmata. Due giovani oggi in libertà per “estinzione del reato”. Brutto precedente

Condividi

Stare qui a ricordare i fatti appare superfluo anche perchè all’epoca una intera città rimase particolarmente colpita dal suicidio di una giovanissima ragazza di 17 anni, la quale si lanciò nel vuoto dalla Rupe Atenea.

Inutile sottolineare che lei non era d’accordo a registrare scene di sesso esplicito; è stata vessata, umiliata, costretta anche a rapporti orali. L’hanno anche fatta “bere abbastanza”. Evidentemente avranno avuto i loro buoni motivi. Lei, Alice, li ha scongiurati: “Non voglio”, “non posso”, “mi uccido”, “no, ti prego.. mi sento male”. Nemmeno per l’anticamera del cervello. I quattro abusarono abbondantemente, in lungo e in largo della povera Alice.

La stessa, ovviamente devastata nella sua psiche, ha avuto solo la forza di andare a scrivere un post su facebook, dove annunciava il suo ultimo gesto. E così purtroppo è stato.

A “dividersi” il corpo di Alice 4 giovani, di cui 2 ancora minorenni ma soltanto per qualche mese.

I maggiorenni dell’epoca sono ancora sotto processo, mentre i due minorenni sono freschi freschi di estinzione del reato perchè hanno fatto i bravi durante la messa in prova. E siccome sono stati bravi bravi un giudice gli ha detto: “Andate, siete liberi…”.

Io al giudice che ha liberato i due oggi ventottenni farei leggere soltanto le grida di dolore pronunciate da Alice, che ribadiamo: ““Non voglio”, “non posso”, “mi uccido”, “no, ti prego.. mi sento male”. Poi il post su fb, e poi…l’atto finale.

I ragazzi, durante la prova, hanno fatto i bravi e quindi meritano un premio, quello della libertà assoluta senza dare conto e ragione a chicchessia.

Liberi di fare qualsiasi cosa gli passa per la testa. Ribadiamo, qualsiasi cosa.

C’è qualcuno contento?

I male intenzionati oggi hanno una certezza: non solo non si fanno il carcere, ma bisognerà essere “bravi” per raggiungere la totale libertà.

Dicono che le sentenze non si commentano, ma si rispettano.

Non odiatemi, ma se permettete io non la rispetto.

A noi sembra essere un brutto, bruttissimo precedente.