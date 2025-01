Si spara accidentalmente con una pistola. Segnalato e arrestato in ospedale

Condividi

A Canicattì i Carabinieri hanno arrestato C T, sono le iniziali del nome, 39 anni. All’autorità giudiziaria risponderà delle ipotesi di reato di detenzione abusiva di arma clandestina e ricettazione in concorso. Lui, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato colto in possesso di una pistola calibro 7,65 con matricola parzialmente abrasa, di un bossolo dello stesso calibro e di un’ogiva frantumata. E’ stato ristretto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Più nel dettaglio, lui, nel bagno di un bar in corso Regina Margherita, si sarebbe sparato accidentalmente un colpo di pistola alla mano. Si è recato autonomamente in ospedale, dove è stato medicato e anche subito segnalato alle forze dell’ordine.