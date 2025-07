Si scrive “estate” si legge “Marco Catalano”

Condividi

Abbiamo sentito Marco Catalano ,simbolo della nightlife siciliana, ideatore di eventi, festival, format e principalmente vocalist con riconoscimenti e premi regionali e nazionali .

“Un’estate anomala, dice Catalano, considerando che nell’anno di CAPITALE DELLA CULTURA in cui ci aspettavamo un ricco calendario di eventi, siamo sempre e solo noi privati a creare le offerte notturne per tutti i giovani turisti e non solo che arrivano in città .

Le attività di intrattenimento e spettacolo dovrebbero essere alla base di una meta turistica, continua Catalano, ma a quanto pare le idee di turismo che hanno le più grandi realtà nazionali, senza andare troppo lontano, per noi sono utopia .

Nonostante ciò, per quello che mi riguarda come già sopracitato, grazie ai privati e all’impegno abbiamo realizzato un grandissimo calendario di eventi, che nello specifico per quello che riguarda Agrigento (San Leone), grazie al MIA GARDEN, top discoteca in Sicilia , stiamo riuscendo grazie ai sacrifici della proprietà ad aumentare notevolmente l’offerta cittadina con ospiti internazionali che fanno accedere i riflettori sulla nostra città .

Notti bianche in giro per tutta la Sicilia, il tour internazionale a Malta ,la presenza sul palco del green valley e la notte di San Lorenzo a Lampedusa per Noche de fuego e tanti altri appuntamenti straordinari che intratterranno migliaia di persone .

Mi sento fortunato, conclude Catalano, che dopo 26 anni di carriera vissuti di notte tra la gente, ancora a 41 anni riesco ad essere un valore aggiunto per la mia città e nel mio piccolo contribuisco a far divertire migliaia di giovani in ogni posto in cui vado!”