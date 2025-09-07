Si scontrano due moto, è strage: 3 morti

Condividi

Agghiacciante, purtroppo, il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 sulla Strada Statale 124 che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, nella zona montana del siracusano.

Le vittime sono una coppia di 39 e 33 anni. La prima è Giuliana Briguglio, il compagno 33enne è Nunzio Parisi. I due, conviventi, lasciano un figlio di appena 10 anni. La terza vittima è un romeno di 40 anni.

Per cause ancora da chiarire, le due moto, esattamente due Kawasaki, si sono scontrate frontalmente; l’impatto è stato violentissimo e per gli operatori del 118 accorsi sul luogo del sinistro l’unico lavoro che hanno svolto è stato quello di costatare la morte dei tre.

Sulla strage è intervenuto il sindaco di Grammichele Pippo Greco attraverso un post su facebook che recita testualmente: “Esprimo il mio personale profondo cordoglio, della giunta, del presidente del consiglio e di tutti i consiglieri comunali per il gravissimo incidente che ha coinvolto una coppia di Grammichele. Esprimiamo al figlioletto e a tutti i familiari le più sentite condoglianze”