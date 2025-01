Si scaglia contro una dottoressa, una guardia giurata e un infermiere in ospedale: arrestata

Condividi

Una 25enne che aveva aggredito una dottoressa nell’ospedale di Biancavilla, tra i reparti di Pediatria e del Pronto soccorso, è stata arrestata in flagranza di reato da carabinieri della locale stazione. La donna ha anche colpito un infermiere e una guardia giurata che erano intervenuti per difendere il medico. Secondo quanto si è appreso l’aggressione sarebbe da collegare alle visite a cui la dottoressa aveva sottoposto due figli piccoli della 25enne. Tutto sarebbe maturato in un ambito familiare che sarebbe all’attenzione del Tribunale per i minorenni di Catania.

«L’aggressione subita dalla dottoressa e dagli operatori dell’ospedale di Biancavilla – affermano in una nota i vertici dell’Asp – è un atto gravissimo. Esprimiamo ai colleghi solidarietà e vicinanza. Saremo a loro fianco nelle sedi opportune per condannare questo atto vile e assolutamente ingiustificabile. In questo caso non sono invocabili neppure giustificazioni emotive. Nessun piccolo paziente o familiare era ricoverato nel Presidio. Non è tollerabile entrare in ospedale con l’obiettivo di imporre con la forza e la violenza una presunta ragione. Si ringraziano i carabinieri per il loro tempestivo intervento.