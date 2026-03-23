Si presenta “Impronte su carta” di Margherita Biondo

Condividi

Visualizzazioni 242

Giunta alla sua decima pubblicazione, Margherita Biondo propone “Impronte di carta”, un’intensa raccolta poetica edita dalla Medinova con prefazione di Beniamino Biondi. Il libro sarà presentato giovedì 26 marzo, alle ore 17.30, presso il Foyer “Pippo Montalbano” del Teatro Pirandello di Agrigento. Interverranno lo scrittore e saggista Beniamino Biondi e l’editore Antonio Liotta. Le letture saranno curate da Luisa Lo Verme. Giunta alla sua decima pubblicazione, Margherita Biondo propone un testo dove evidenzia una grande sensibilità che le permette di cogliere i vari e complessi momenti della vita contemplando la realtà non come in un incanto ma, piuttosto, come il tentativo di esperire il dato, riplasmandolo e ricreandolo a propria immagine attraverso una filosofia personale immersa in raffigurazioni sensoriali. Il libro è diviso nelle seguenti sezioni: Incipit, Il poeta, Sguardi di…versi e Sull’amore. Una raccolta di poesie netta, precisa e tagliente, dall’effetto forte e diretto che incarna il turbamento e il senso dell’esistenza caratterizzata dal discorso poetico introspettivo e da nuove aspettative in un canto fatto di dolore ma anche di speranza.