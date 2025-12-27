Si potenziano i tre dissalatori

Condividi

La Cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica ha approvato un piano di potenziamento dei dissalatori di Porto Empedocle, Gela e Trapani.

Il commissario della Cabina di regia nazionale per l’emergenza idrica, Nicola Dell’Acqua, ha approvato il piano di lungo periodo per potenziare i tre dissalatori di Gela (provincia di Caltanissetta), Porto Empedocle (provincia di Agrigento) e Trapani. Gli interventi saranno coperti con fondi per 41.758.374 euro. I tre dissalatori sono stati attivati in estate per la prima fase. Sia la Cabina di regia nazionale che regionale in Sicilia ritengono che la crisi idrica nell’isola non sia stata superata. Per l’impianto di Gela e per quello di Trapani è previsto il raddoppio fino a 192 litri al secondo ciascuno. Per Porto Empedocle la previsione è di confermare 96 litri al secondo integrandoli con un modulo aggiuntivo da 24 litri al secondo e dalla costruzione di una vasca di accumulo di circa 3.500 metri cubi, per garantire continuità di servizio anche in caso di guasti. Per l’attivazione della prima fase sono stati già impegnati fondi per 79.241.626 euro, in ampia parte tratti dal Fondo sviluppo e coesione.