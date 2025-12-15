Si insedia il nuovo dirigente della Divisione Anticrimine Davide Mattaliano

Condividi

Visualizzazioni 255

Il Questore di Agrigento, Tommaso Palumbo, ha accolto il neo Primo Dirigente Davide Mattaliano che in data 9 c.m., alla fine del X° corso Dirigenziale, è stato assegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza a dirigere la Divisione Anticrimine, in sostituzione della D.ssa Giuseppina Interdonato trasferita alla Questura di Reggio Calabria.

Il Dott. Mattaliano, palermitano, di anni 47, è entrato in Polizia nel 2006 e nel corso della sua carriera ha svolto attività professionale prevalentemente presso la Questura di Palermo (Ufficio di Gabinetto, l’U.P.G.S.P e Commissariato P.S di San Lorenzo). Negli ultimi anni otto anni ha intrapreso una carriera internazionale, per due alla Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e negli ultimi sei esperienza all’estero c/o l’Ambasciata d’Italia a Rabat (Marocco) con incarico di Esperto per la sicurezza.

Inoltre, la Questura di Agrigento è stata interessata da diversi movimenti di Dirigenti e Funzionari:

Il Vice Questore Dott. Damiano Lupo, dal Commissariato P.S di Sciacca viene trasferito all’Ufficio di Gabinetto, con funzione di Capo di Gabinetto

Il Vice Questore D.ssa Chiara Sciarabba dal Commissariato P.S di Porto Empedocle viene trasferita a dirigere il Commissariato P.S. di Sciacca

Il Vice Questore Aggiunto D.ssa Maria Lucia Lombardo, già Capo di Gabinetto della Questura di Agrigento viene trasferita a dirigere la DIGOS, in sostituzione del Vice Questore Aggiunto Dr. Sergio Carrubba trasferito alla Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Il Vice Questore Aggiunto Dott. Francesco Sammartino, Dirigente dell’Ufficio Personale,viene trasferito a dirigere il Commissariato P.S di Porto Empedocle, mantenendo a scavalco la dirigenza dell’Ufficio Personale

Il Commissario Giuseppe Lalomia, Funzionario Addetto alla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, viene trasferito all’Ufficio di Gabinetto, in sostituzione del Commissario Angelo Corvitto, che il prossimo 1° Gennaio andrà in quiescenza.

Il Questore ha dato il suo benvenuto al Dottor Mattaliano ed a tutti i funzionari augura buon lavoro nei nuovi incarichi affidati.