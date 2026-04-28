Si firmano i contratti di stabilizzazione per gli Asu

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Iniziate le procedure di firma dei contratti di lavoro a tempo indeterminato per oltre 3.600 precari Asu. Saranno impiegati nella partecipata Sas.

A Palermo nella sede della Sas (Servizi ausiliari Sicilia) sono stati firmati i contratti di stabilizzazione dei lavoratori precari Asu, in presenza del presidente della Regione, Renato Schifani. Si tratta dei contratti di lavoro a tempo indeterminato previsti dal piano economico finanziario e dal piano delle assunzioni della Sas, che è una società partecipata dalla Regione dove la giunta regionale ha deciso di collocare e stabilizzare il personale ancora precario. E Schifani commenta: “Si tratta del coronamento dell’impegno che il mio governo ha portato avanti sin dal suo insediamento: non produrre mai alcun precariato e stabilizzare quello che abbiamo trovato, per garantire a tutti lavoro sicuro e soddisfare le legittime aspettative di chi da anni svolge i propri compiti con onestà e assiduità” – conclude.

Più nel dettaglio i lavoratori Asu saranno inquadrati, nelle nove province dell’isola, nell’area dei coadiutori così suddivisi: 237 al dipartimento dei Beni culturali, 10 al dipartimento delle Infrastrutture, e 8 al Dipartimento regionale tecnico. All’esito delle stabilizzazioni, la Sas conterà 3.685 dipendenti impiegati in servizi di varia natura per l’amministrazione. Inoltre, i 1.826 lavoratori del bacino ex Pip, in attesa dell’incremento a 25 ore settimanali, saranno convocati dal 7 maggio in poi per la firma dei contratti.