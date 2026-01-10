Si fingono addetti alle pulizie e rubano l’oro di famiglia: coppia indagata per furto aggravato

Condividi

Si erano presentati come persone cordiali e disponibili, offrendo il proprio aiuto per effettuare le pulizie nell’abitazione di una donna appena defunta, in vista del funerale. Ma quella che sembrava una mano tesa ai familiari si sarebbe trasformata in un colpo da circa 50mila euro tra gioielli e preziosi. Protagonista della vicenda una coppia di coniugi di Palma di Montechiaro, S.P. di 69 anni e M.G. di 61, oggi indagati per furto aggravato.

I fatti risalgono allo scorso 6 dicembre a Sulmona, in Abruzzo. Marito e moglie, originari dell’Agrigentino, si sarebbero offerti di occuparsi delle pulizie dell’appartamento della donna scomparsa. Un gesto che aveva convinto i parenti, i quali avevano consegnato loro le chiavi di casa. Al rientro nell’abitazione, però, l’amara scoperta: l’oro di famiglia era sparito.

L’assenza di segni di effrazione ha fatto subito concentrare i sospetti sui due coniugi, unici ad avere accesso all’appartamento in quelle ore. La denuncia ha fatto scattare le indagini della Procura di Sulmona, che ha delegato i carabinieri di Palma di Montechiaro a eseguire una perquisizione nell’abitazione della coppia, nel frattempo rientrata in Sicilia.

L’operazione ha dato esito positivo: i militari hanno rinvenuto orologi, collane, bracciali, anelli e circa duecento pezzi in oro, ritenuti provento del furto e sequestrati. Il materiale recuperato sarebbe riconducibile ai beni sottratti dall’appartamento della donna defunta.

Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare le responsabilità. La coppia resta indagata, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.