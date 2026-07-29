Si finge poliziotto e raggira un’anziana: arrestato 38enne, bottino da 4 mila euro

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Ha utilizzato il trucco del falso appartenente alle Forze dell’Ordine per ingannare un’anziana e portarle via gioielli e preziosi per un valore di circa 4 mila euro. Un 38enne catanese è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di truffa aggravata dopo un’indagine scattata a seguito della denuncia presentata dalla vittima.

La donna, un’80enne residente a Canicattì, sarebbe stata presa di mira con una delle tecniche criminali più frequenti ai danni delle persone anziane. Il malvivente si sarebbe presentato alla sua abitazione qualificandosi come un operatore delle forze dell’ordine e raccontando di dover effettuare controlli sui gioielli custoditi in casa.

Con un raggiro studiato nei dettagli, l’uomo avrebbe convinto la pensionata che anche la fede nuziale e altri oggetti preziosi dovessero essere verificati. La paura e la fiducia riposta nella falsa qualifica mostrata dal 38enne avrebbero spinto la donna a consegnare spontaneamente i gioielli.

Dopo aver ottenuto il bottino, il presunto truffatore si sarebbe allontanato dicendo all’anziana che avrebbe restituito tutto nel giro di poche ore, una volta conclusi gli accertamenti. Ma la restituzione non è mai avvenuta e la donna ha capito di essere stata vittima di una truffa, rivolgendosi al Commissariato di Polizia di Canicattì.

Gli investigatori hanno avviato immediatamente le verifiche, analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Proprio dai filmati gli agenti sarebbero riusciti a individuare elementi utili per risalire all’identità del responsabile.

Le informazioni raccolte hanno portato gli investigatori sulle tracce del 38enne, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti dello stesso tipo. L’attività è stata poi condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Catania, che ha predisposto un servizio di controllo nei pressi dell’abitazione dell’uomo.

Quando il 38enne è rientrato dalla trasferta nell’Agrigentino, gli agenti lo hanno bloccato e arrestato. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità giudiziaria.