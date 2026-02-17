Si ferì con un colpo di pistola accidentale: condannato canicattinese

Calogero Turco, 40 anni, di Canicattì, tramite il suo difensore, l’avvocato Calogero Meli, ha patteggiato la condanna a 3 anni e 1 mesi di reclusione per detenzione e porto in luogo pubblico di arma clandestina e ricettazione. Il 23 gennaio del 2025, lui, nel bagno di un bar, si ferì ad una mano a causa dell’esplosione accidentale di un colpo di pistola. In ospedale raccontò di essersi ferito con un cacciavite. Il titolare del bar, insospettito dal botto, dalle macchie di sangue e da un bossolo, lanciò l’allarme ai Carabinieri. Turco, raggiunto al pronto soccorso, fu arrestato.
