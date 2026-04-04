Si è spento l’ex comandante della Polizia Locale Gerlando Miccichè

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Ad Agrigento si è spenta una figura molto conosciuta e stimata della comunità locale: Gerlando Miccichè, per lungo tempo alla guida della Polizia municipale della città.

Per decenni protagonista della vita pubblica agrigentina, Miccichè si è distinto non solo per le sue competenze professionali, ma anche per le qualità umane che lo hanno reso un punto di riferimento per cittadini e colleghi. Il suo operato, improntato a dedizione e senso del dovere, ha lasciato un segno profondo e condiviso.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio in tutta Agrigento, dove era particolarmente apprezzato per il suo impegno costante al servizio della collettività.

A ricordarlo è stato anche il sindaco Francesco Miccichè, che in un messaggio pubblico ha sottolineato la sua instancabile dedizione al lavoro e la capacità di essere sempre vicino ai cittadini. Il primo cittadino ha inoltre rivolto un pensiero di vicinanza alla famiglia, esprimendo le più sentite condoglianze a nome personale e dell’intera amministrazione comunale, con un riferimento particolare ad Angelo Miccichè.

Con la sua scomparsa, Agrigento perde una figura che ha contribuito in maniera significativa alla vita istituzionale e sociale della città.