Si è insediata la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento – Battesimo storico e nuovo impulso alle attività a favore degli iscritti e del Territorio.

Si è insediato il Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento nominato dal Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento.

Alla guida del CdA della Fondazione dell’Ordine è stato nominato Domenico Armenio, Vicepresidente Achille Furioso, Consigliere Segretario Jennifer D’Anna, Tesoriere Michele Zambuto; gli altri componenti del CdA sono Elisa Tagliareni, Calogero Cucchiara e Francesco Picone.

“Il criterio adottato per la nomina delle cariche seguito dal Consiglio – dichiara il Presidente dell’Ordine, Achille Furioso – in questa prima fase di avvio di procedimenti di tipo burocratico, è stato quello di mantenere l’attuale Direttivo del Consiglio dell’Ordine con l’apporto di nuovi colleghi di autorevolezza professionale e di grande esperienza ordinistica a favore della categoria”.

“E’ un risultato storico per il nostro Ordine che si dota finalmente di un “braccio operativo” molto dinamico sia dal punto di vista gestionale, sia da quello dei servizi offerti, non solo a favore degli iscritti ma anche del mondo delle professioni più in generale e del Territorio. Desidero formulare i migliori auguri anche da parte del Consiglio dell’Ordine – continua Furioso – per un proficuo lavoro volto al raggiungimento degli obiettivi per cui la Fondazione è stata costituita”.

“Ringrazio il Consiglio dell’Ordine per la fiducia accordata – dichiara il neo Presidente della Fondazione, Domenico Armenio – e assumo la nuova responsabilità con piacere ed entusiasmo e con uno sguardo volto all’innovazione ed alle nuove esigenze di tutti i colleghi ingegneri in un mondo e in una società in continua e rapida evoluzione.”