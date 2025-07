Condividi

Si è dimesso l’assessore comunale di Naro, Calogero Licata, con deleghe all’agricoltura, verde pubblico, decoro urbano e randagismo. Licata afferma: “E’ una decisione dettata da motivazioni strettamente personali, non riconducibili ad alcuna dinamica o divergenza politica, che testimonia, ancora una volta, il profondo senso di responsabilità verso la comunità di Naro.

Sono onorato di avere servito come assessore la mia città in questi tredici mesi, e continuerò a farlo unitamente al gruppo consiliare del Partito Democratico come consigliere comunale”.