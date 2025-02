Si è dimesso il segretario provinciale del Pd di Agrigento, Di Paola

Condividi

Si è dimesso il segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento, Simone Di Paola. In un ampio intervento, Di Paola tra l’altro ha scritto: “Dopo alcuni giorni di pausa e riflessione, ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di segretario provinciale del Partito Democratico di Agrigento. Semplicemente, così da evitare strumentalizzazioni o inesistenti ricostruzioni, ho ritenuto che non vi fossero più le condizioni politiche necessarie a portare avanti, con la dovuta serenità e con la certezza di poter onorare il mandato congressuale ricevuto, il mio ruolo di guida unitaria del partito agrigentino. Pertanto, essendo notoriamente per nulla attaccato a ruoli, poltrone o medagliette, ho ritenuto serio fare un passo indietro, in coerenza con questo mio convincimento. Rinvio ad un secondo momento l’onere di approfondire meglio le ragioni di questa mia scelta. Al momento desidero soltanto ringraziare quanti mi hanno dato il grande onore di scegliermi per guidare il PD nella mia provincia e quanti mi hanno onorato della loro amicizia e stima, collaborandomi in questi quattro lunghi, entusiasmanti anni di lavoro insieme. Rappresentare il mio partito è stato l’onore della mia vita. Mi riprendo la mia dimensione di militante e continuerò a lavorare con la stessa passione di sempre per la crescita di un partito che considero casa mia”.