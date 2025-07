Si è dimessa la portavoce di Galvagno, Sabrina De Capitani

Condividi

Visualizzazioni 224

Si è dimessa dall’incarico Sabrina De Capitani, portavoce del presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, indagata nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Palermo su contributi per eventi culturali a fondazioni ed enti, che si ritiene essere stati concessi in cambio di incarichi e consulenze. Nello stesso procedimento, oltre Galvagno e l’assessore Elvira Amata, sono indagati la presidente della Fondazione Dragotto, Caterina Marcella Cannariato, l’imprenditore Nuccio La Ferlita, e la dipendente della Fondazione orchestra sinfonica siciliana, Marianna Amato. La De Capitani ha affermato: “Sono distrutta, soffro per come mi stanno descrivendo”.