Si è concluso il secondo Meeting di Osdia Palermo nella splendida cornice di Villa Giatra

Si è concluso il secondo Meeting di Osdia Palermo a Villa Giatra.

Sono stati due giorni intensi di confronto, condivisione e autentica partecipazione. Si è avuto modo di scoprire e riscoprire quanto la nostra terra sia ricca di eccellenze, dal food alle professionalità, che grazie al lavoro di Osdia Palermo, del presidente Vincenzo Tiberio Mantia e di tutti i membri dell’associazione, si sta facendo conoscere con orgoglio ai fratelli italo-americani.

È stata un’occasione preziosa per gustare i sapori straordinari del nostro territorio: dalle carni di qualità, ai prodotti artigianali, fino al Gin d’autore presentato dai soci di Marinium Spirits & More, una vera eccellenza.

“Un grazie speciale – dice il presidente Mantia – va al caro amico Luigi Di Grigoli e alla sua splendida famiglia, che ci hanno accolti con grande ospitalità nella loro casa, regalandoci momenti di convivialità e ottimo cibo. Durante il meeting abbiamo avuto anche il piacere e l’onore di nominare Giuseppe Leto come socio onorario di Osdia Palermo. Siamo certi che porterà alto il nome della Sicilia nei momenti di festa, in Italia e oltre oceano: in America, in Argentina e in tanti altri Paesi dove la nostra cultura vive e resiste con orgoglio. Un grazie sentito va a tutti gli amici e soci, anche a quelli che per vari motivi non hanno potuto partecipare, e a chi ci ha sostenuto nei preparativi, come gli amici arrivati da Trapani, Palermo e da tante parti d’Italia. Grazie di cuore allo staff di Villa Giatra per il fondamentale supporto logistico e la calorosa accoglienza. Un grazie particolare va a Tonino Rizzico, alla moglie Annalisa Giambrone e alla loro famiglia”.

Il ringraziamento più profondo è avvenuto da parte di tutti i soci al presidente Vincenzo Tiberio Mantia, per aver dato vita a una comunità unita dalla voglia di promuovere e valorizzare le nostre eccellenze oltre oceano.