Si contendono la finale del 18° concorso nazionale “Creare con l’elettronica” due progetti proposti dal “Fermi” di Aragona

Due gruppi di alunni della classe 5 A EE concorreranno, il 24 maggio a Napoli, alla finale del XVIII concorso nazionale “Creare con l’elettronica” bandito dall’’I.T.I. “Galileo Ferraris”.

Gli studenti dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, guidati dal professore Luigi Cipollina, hanno lavorato per mesi, intensamente, ai progetti “Steribox” e “LoRaFarm”.

Il primo, “Steribox”, è uno sterilizzatore di articoli e strumenti elettromedicali che sanifica e fornisce un report, sia cartaceo che digitale, delle diverse operazioni effettuate a cui hanno lavorato gli studenti Angelo Trupia, Calogero Butera e Gabriele Angelo Milazzo.

Il secondo, “LoRaFarm”, è un sistema per la gestione dell’irrigazione in ambito agricolo che è in grado di gestire sia in modalità manuale che automatica l’apertura e la chiusura di una serie di elettrovalvole a lunga distanza; nello specifico l’apparato può controllare l’irrigazione fino ad una distanza di 10 chilometri. Il nome scelto, infatti, vuole evidenziare proprio tali potenzialità: LoRaFarm è l’abbreviazione dei termini “long range” (lungo raggio) e “farm” (azienda agricola). A questo progetto si sono dedicati gli alunni Giuseppe Consiglio, Tommaso Karol Casula e Giuseppe Seminerio.

Entrambi i progetti hanno superato brillantemente i vari step della diciottesima edizione del concorso nazionale “Creare con l’elettronica” che vedeva in gara, inizialmente, 22 partecipanti.

Alla finale, che si terrà il 24 maggio nella capitale Partenopea, hanno avuto accesso solamente 10 progetti, due dei quali elaborati dagli alunni dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, guidati dal professore Luigi Cipollina.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto dai nostri alunni che sono riusciti ad eccellere in questo concorso di portata nazionale – chiosa la dirigente scolastica dell’I.I.S. “E. Fermi” di Aragona, Elisa Maria Enza Casalicchio. È questa l’ennesima conferma che i percorsi di apprendimento che sviluppano competenze spendibili nel mondo del lavoro permettono ai nostri studenti, sin da subito, di essere competitivi nel mondo del lavoro. È questo il genere di offerta formativa – conclude la dirigente scolastica – ai quali il nostro Istituto dà sempre priorità”.