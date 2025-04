Si concluderanno domani alcuni lavori in corso sul viadotto Akragas

Condividi

Lungo la strada statale 115 Quater, ad Agrigento, sono in corso alcuni interventi di ripristino localizzato del piano viabile che si concluderanno entro domani, mercoledì 2 aprile. In particolare, i lavori interessano i tratti dal km 3,7 al km 3,9 (dall’innesto su via Petrarca fino alla spalla del viadotto Akragas II) e dal km 1,3 al km 2,8 (sul viadotto Akragas I, in tratti saltuari in corrispondenza dei giunti di dilatazione). Il traffico in entrambe le direzioni è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.