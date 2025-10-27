Si complica la vicenda di Galvagno; nuove accuse dalla Procura di falso ideologico

Condividi

La Procura della Repubblica di Palermo contesta a Galvagno e al suo autista Roberto Marino il reato di falso ideologico in atto pubblico. L’accusa riguarda, in particolare, l’utilizzo dell’auto blu in dotazione all’ARS e una sessantina di spostamenti contestati, che secondo i pm sarebbero avvenuti per finalità non istituzionali (es. acquisto di fiori, trasporto familiari, generi alimentari, ecc.).

I fogli di missione firmati dall’autista Marino e con l’approvazione – secondo l’accusa – di Galvagno, riportavano date, orari e rimborso spese che non corrisponderebbero a quelli effettivi. Il danno contestato all’amministrazione dell’ARS ammonterebbe — secondo l’avviso di conclusione indagini — a circa € 19.277,37, di cui circa € 12.849 per rimborsi spese e circa € 6.528 per diarie.

Marino, in qualità di autista e assistente parlamentare addetto alle funzioni dell’auto blu, avrebbe attestato “atti pubblici consistenti in fogli di missione con annessa richiesta di rimborso spese” recanti dati non veritieri.

Galvagno, quale pubblico ufficiale, viene contestato di aver apposto “attestazioni di conferma” sui fogli di missione indicanti giorni/orari non corrispondenti a quelli effettivi.

L’auto blu (una Audi A6 in dotazione) risulta utilizzata anche per prelievi familiari, trasporto di generi alimentari, spostamenti personali dell’autista e della segreteria, oltre che da soggetti “non autorizzati per finalità extra istituzionali”.

L’introduzione della contestazione per falso ideologico amplia il quadro investigativo oltre il peculato e la corruzione fino ad ora più ampiamente riportati. Il fatto che siano coinvolti sia l’auto blu che le missioni e i rimborsi spese, e che vengano contestati atti pubblici falsi, rafforza la gravità delle accuse. Dal punto di vista dell’amministrazione, coinvolge direttamente la dotazione ufficiale (auto blu) e richiede chiarezza sull’uso di mezzi e risorse pubbliche. Per Galvagno è un momento delicato: oltre alle implicazioni penali, ci sono anche riflessi politici e d’immagine, considerando la sua carica e il fatto che la vicenda è già pubblica.