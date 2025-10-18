Si capovolge barcone migranti, un morto e dispersi

Condividi

Un barcone con una trentina di migranti a bordo si è capovolto in area Sar maltese e dalla notte scorsa è in corso un’operazione di ricerca e soccorso coordinata da Malta, dopo l’avvistamento a circa 50 miglia a sud est di Lampedusa. Sono stati finora recuperati 11 naufraghi e il corpo di un migrante morto. Secondo le indicazioni dei naufraghi vi sarebbero una ventina di dispersi. Un mercantile ha inizialmente recuperato 4 persone, trasbordate su una motovedetta della Guardia costiera italiana che ha poi salvato altri naufraghi.