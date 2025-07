SGS Scuola Segreteria di Caltanissetta, confermata Giusy Vitello “mente storica di tante battaglie”

Condividi

Visualizzazioni 125

In SGS, Sindacato Generale Scuola, si sono concretizzate le nomine provinciali. Alla Segreteria di Caltanissetta, è stato confermata Giusy Vitello. Grande esperienza e “mente storica” di tante battaglie per l’internalizzazione dei lavoratori ex LSU ATA (Pulizieri). “Come dimenticare i vari sit.in romani e quelli di fronte alle prefetture della Sicilia” dichiara la segretaria. Ed ancora : “il precariato “uccide” la dignità dei lavoratori” e nel mondo scolastico di lavoratori ancora precari c’è ne sono tanti”. Non vogliamo essere solo un sindacato che a fine mese conta le deleghe degli iscritti, ma vogliamo tutelare tutti i lavoratori, in quanto persone che scelgono il lavoro come proprio programma di vita, conclude Vitello.