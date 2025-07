SGS scuola, riconfermati i segretari provinciali della Sicilia

Condividi

In SGS sono stati riconfermati i segretari provinciali della Sicilia. La nostra organizzazione nasce caratterialmente connaturata nell’attivare nuove energie per costruire, confrontandosi, percorsi e processi di innovazione nel mondo della scuola dichiara Aldo Mucci del direttivo. SGS non vuole essere solo un sindacato a garanzia dei minimi contrattuali ma vuole tutelare il lavoratore, in quanto persona che sceglie il lavoro come proprio programma di vita, che si aspetta dal lavoro: l’identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità. I nostri dirigenti: Puliafito, Calandrino, Vitello, Mirabelli, Oliva, Napoli, Camarda, Paino, hanno lavorato bene, rivolgendo grande attenzione a quelle che sono le criticità del mondo scolastico dichiara Mucci.

La nostra organizzazione apre all’iniziativa AGENDA SUD del Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Un’agenda che prevede attraverso il PNRR importanti investimenti destinati alle regioni del Mezzogiorno. Il piano messo in campo dal ministro Valditara, intende ridurre i divari territoriali, innalzare le competenze di base e quelle trasversali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce a cominciare dalla scuola primaria. Il piano messo in campo dal ministro Valditara, vuole introdurre metodi didattici inclusivi e innovativi – sperimentare modelli replicabili da estendere nei territori. Un grande progetto che vede la Scuola del nostro Paese, proiettata verso una istruzione di qualità. Un progetto che deve modularsi con provvedimenti celeri e precisi. Tra i più incisivi, a nostro avviso, vi è la necessità palpabile, di incrementare il personale ATA, parte importante ed essenziale di quella colonna portante di democrazia e futuro che si chiama scuola conclude Aldo Mucci del direttivo nazionale SGS.