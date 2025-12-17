SGS Scuola: “Personale ATA allo stremo, servono interventi urgenti su organici e carichi di lavoro”

Condividi

Si è svolto nella giornata di ieri, presso la sede sindacale di Agrigento, un atteso incontro tra i dirigenti agrigentini SGS Scuola e una folta delegazione di lavoratori ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari) della provincia. Al centro del dibattito, le condizioni lavorative sempre più precarie e l’eccessivo carico burocratico che grava sulle segreterie e sul personale ausiliario. Durante l’assemblea, i lavoratori hanno esposto le croniche difficoltà del comparto agrigentino: dalla carenza di collaboratori scolastici per la vigilanza degli edifici, alla pressione insostenibile sugli assistenti amministrativi, chiamati a gestire le complesse pratiche del PNRR e di Passweb senza un adeguato supporto tecnologico o formativo.

I dirigenti agrigentini SGS hanno analizzato con fermezza la situazione, puntando il dito contro le politiche di tagli che hanno colpito la scuola pubblica negli ultimi anni: “Non possiamo più permettere che il personale ATA venga considerato l’ultima ruota del carro. Ad Agrigento abbiamo scuole con plessi distanti chilometri gestiti da un numero insufficiente di collaboratori, mettendo a rischio la sicurezza e la sorveglianza. Le segreterie sono soffocate da adempimenti che non competono loro. Chiediamo con forza lo sblocco delle posizioni economiche e un piano di assunzioni straordinario che trasformi l’organico di fatto in organico di diritto.” Al termine dell’incontro, sono state delineate le linee d’azione per le prossime settimane. Monitoraggio degli organici: Una mappatura puntuale delle carenze nei singoli istituti della provincia di Agrigento. Azioni mirate per il riconoscimento dei diritti economici legati alle mansioni superiori. Richiesta di un tavolo urgente per discutere le deroghe necessarie a garantire la funzionalità minima dei servizi scolastici. “La nostra battaglia non si ferma qui, porteremo la voce dei lavoratori agrigentini fino al Ministero”. Se il sistema scuola regge ancora, è solo grazie al sacrificio di questi lavoratori, ma il limite della sopportazione è stato superato.” Dopo le festività incontreremo tutti i lavoratori della Sicilia, provincia per provincia” – hanno concluso i sindacalisti.