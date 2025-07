SGS Scuola. Francesco Puliafito confermato Segretario di Messina

Condividi

In SGS, Sindacato Generale Scuola, si sono concretizzate le nomine provinciali. Alla Segreteria di Messina, è stato confermato Francesco Puliafito. Grande esperienza e capacità di ascolto dichiarano dal direttivo regionale. Francesco Puliafito, proviene da esperienze nel mondo della scuola che lo hanno visto protagonista di numerose battaglie. Dai lavoratori ex LSU ATA (Pulizieri) .Oltre all’attività sindacale, il Sindacato Generale Scuola, -SGS – vuole offrire supporto e assistenza a tutti i lavoratori della scuola che hanno bisogno di conoscere meglio i diritti e le tutele previsti per legge o fissati, nei contratti o negli accordi. Avere consapevolezza dei propri diritti, scambiare esperienze sono alcuni dei modi per potersi orientare e sapersi muovere in un mondo del lavoro in continua evoluzione, dichiara Francesco Puliafito. Ed ancora: SGS vuole attivare nuove energie per costruire, percorsi di innovazione nel mondo della scuola. Non vogliamo essere solo un sindacato a garanzia dei minimi contrattuali ma vogliamo tutelare il lavoratore, in quanto persona che sceglie il lavoro come proprio programma di vita, che si aspetta dal lavoro: l’identità, il reddito, la sicurezza, cioè i fattori costitutivi della sua vita e della sua personalità conclude il Segretario Francesco Puliafito. La riconferma è stata trasmessa agli organi Istituzionali scolastici per la opportuna conoscenza.