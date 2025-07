SGS scuola, Aldo Mucci riconfermato alla guida del Sindacato Generale Scuola

Condividi

Visualizzazioni 44

Il premio Nobel per la letteratura Dario Fo lo definì “un folle intellettuale con grande coscienza critica”

Aldo Mucci , figura di spicco nel panorama sindacale italiano, è stato riconfermato alla guida del SGS. Noto per il suo impegno come sindacalista e per il suo approccio intellettuale alle questioni del lavoro e dell’istruzione, con una lunga storia di lotte per i diritti dei lavoratori, in particolare nel settore scolastico. Mucci particolarmente attivo nel settore dell’istruzione, dove si occupa di temi come la stabilizzazione dei lavoratori precari, la valorizzazione del personale ATA e la lotta contro i tagli alla scuola pubblica.

“Ringrazio di cuore il direttivo nazionale per la fiducia” dichiara Mucci. “Continuerò il dialogo con le istituzioni, promuovendo un approccio di confronto costruttivo, come dimostrato dagli ultimi incontri con le istituzioni scolastiche regionali e provinciali e la politica. L’apertura al dialogo del Ministro dell’Istruzione e del Merito prof. Giuseppe Valditara, ci ha consentito di proporre soluzioni per incrementare le dotazioni organiche, soprattutto per i posti di sostegno e il personale ATA”. Ed ancora: “i dirigenti SGS sono semplicemente fantastici, hanno il potere gentile dell’ascolto e la caparbietà dell’intervento”

“Mucci rappresenta una voce autorevole nel sindacalismo italiano, combinando un approccio pratico alla difesa dei lavoratori con una visione intellettuale che richiama valori di giustizia sociale e culturale -dichiarano i dirigenti nazionali SGS- La sua dedizione alla scuola e al patrimonio culturale siciliano, unita alla sua capacità di dialogo con le istituzioni, lo rende una figura di riferimento per chi cerca un sindacalismo moderno, democratico e indipendente. La sua “intellettualità” non è accademica, ma si manifesta nella sua capacità di analizzare le dinamiche sociali e politiche, di criticare le derive populiste e demagogiche, e di proporre un modello di sindacato basato sul confronto e sulla promozione di valori culturali e civici, in particolare nel campo dell’istruzione” concludono i componenti del direttivo nazionale SGS scuola.