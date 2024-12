SGS scuola Agrigento, il segretario Paino: “RSU, baluardo di rappresentanza di tutti i lavoratori ”

Condividi

L’appuntamento è importante. I segretari SGS della Sicilia sono già al lavoro per le elezioni delle RSU nelle scuole. E’un momento di grande competizione e partecipazione dove tutti noi vogliamo giocare un ruolo da protagonisti, un protagonismo che deve vedere tutti i lavoratori partecipi e attivi dichiara il segretario provinciale di Agrigento Peppe Paino. Innanzitutto, è importante evidenziare che non importa appartenere al personale docente o ATA: quando si viene eletti RSU si rappresenta l’insieme dei lavoratori e delle lavoratrici di un’istituzione scolastica. Inoltre, è determinante il loro ruolo nella gestione di tutte le dimensioni delle relazioni sindacali in una scuola: Contrattazione, Informativa, Confronto. Il confronto è un interessante istituto contrattuale che permette alle RSU di chiedere un approfondimento e, quindi, avviare una sorta di trattativa su tutte le materie che sono oggetto di informativa È determinante partecipare al momento democratico di scelta dei propri rappresentanti interni all’istituzione scolastica. Faremo delle relazioni sindacali un baluardo di rappresentanza e tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in seno ad ogni scuola conclude Peppe Paino.