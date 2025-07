SGS scrive al Ministero dell’Istruzione e del Merito: “Sbloccate i fondi MOF”

Condividi

La segreteria nazionale del SGS ha trasmesso una nota urgente al MIM e per conoscenza al MEF, per chiedere di sbloccare i fondi MOF scuola (Miglioramento dell’Offerta Formativa). “Sono soldi già previsti in bilancio (850 milioni di euro) che servono a pagare i compensi dei collaboratori del dirigente scolastico, l’indennità di direzione per i DSGA, le funzioni strumentali, gli incarichi specifici” – scrivono nella nota i dirigenti regionali. Ed ancora: “ Tutte le segreterie hanno già da tempo istruito le pratiche del pagamento, mancano soltanto gli accrediti” ribadiscono dal SGS. Bisogna assicurare, a tutti i lavoratori della scuola, che li hanno visti impegnati nel corso dell’anno, la giusta serenità economica. Anche loro hanno diritto a trascorrere il periodo estivo tranquillo conclude la nota del direttivo SGS.