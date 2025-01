SGS Roma. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara incontra i dirigenti del Sindacato Generale Scuola

Condividi

Si è svolto martedì 14 gennaio l’incontro tra il Ministro dell’Istruzione e del Merito Professore Giuseppe Valditara e l’organizzazione sindacale SGS Scuola rappresentata per l’occasione dal Dirigente Aldo Mucci e dalla delegata provinciale di Palermo Giusi Mirabelli. Si è trattato di un confronto informale ma particolarmente sentito, incentrato sulle azioni attuali finalizzate a ridurre i divari territoriali (Agenda Sud) e creare una Scuola innovativa (PNRR) ma anche sui problemi strettamente logistici della Scuola, primo fra tutti, la carenza di personale, particolarmente attenzionato dal Ministro, che ha colto l’occasione per rendere noto che l’avanzo di bilancio del 2024 sarà utilizzato a favore di due settori cardine del nostro Paese, la Sanità e l’Istruzione, dichiara Aldo Mucci del direttivo nazionale.

Un confronto dinamico improntato sul dialogo e la collaborazione per il raggiungimento di un fine comune, fare funzionare la complessa macchina dell’Istruzione, cui il Ministro non si è sottratto, mostrandosi attento alle criticità delle regioni del sud Italia, anticipando la volontà di destinare nuove risorse ai progetti di Agenda Sud, ampliandone ancora di più la portata. Il Ministro Valditara è intenzionato a combattere le critiche mediatiche a suo carico con il progresso culturale come antidoto alle menti pigre, incapaci di un dialogo civile. “Durante l’incontro, abbiamo riscontrato una grande voglia di fare e tanta energia” dichiara Aldo Mucci.

A margine dell’incontro, i dirigenti sindacali hanno potuto visitare la sede ministeriale in festa, dove primeggia un imponente e variopinto manufatto “Scuola Futura” con i corridoi e le scale gremiti di ragazzi impegnati in laboratori musicali, sportivi e teatrali, capaci di trasformare luoghi marmorei e algidi in esperienze emozionali. Tanti colori, dinamicità e partecipazione dichiara Giusi Mirabelli segretaria provinciale di Palermo.