SGS promuove ricorsi collettivi per i dipendenti/lavoratori in “seconda posizione economica ATA” e nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Condividi

Visualizzazioni 198

Il SGS Sindacato Scuola ha annunciato l’avvio di ricorsi collettivi a tutela dei dipendenti ATA (Assistenti Tecnici Amministrativi, Collaboratori Scolastici, ecc.) che rivendicano il riconoscimento e la corresponsione della seconda posizione economica, con effetti retroattivi e il pagamento dei relativi arretrati. Il contesto della vertenza. “La seconda posizione economica ATA – dichiara Peppe Paino – segretario SGS Scuola Agrigento, rappresenta un istituto contrattuale di valorizzazione professionale previsto dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca (in particolare art. 52 del CCNL 2019-2021 e successive modifiche/integrazioni). Tale beneficio economico – che comporta un incremento mensile significativo in busta paga – premia l’anzianità di servizio, la formazione e il superamento di prove selettive, ma da anni è al centro di contenziosi a causa di: ritardi nell’attuazione delle procedure selettive; mancata corresponsione con decorrenza dal superamento delle prove preselettive e dall’inserimento in graduatoria (spesso dal 2011 per le vecchie procedure); interpretazioni restrittive da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sulla decorrenza e sull’entità degli arretrati.

Il SGS invita gli interessati a contattare la sedi territoriali o il numero 3500087068 o tramite mail sgs.sindacatogeneralescuola@gmail.com per: verificare la propria posizione; aderire al ricorso collettivo; fornire la documentazione necessaria (contratto, estratto ruolo, eventuali comunicazioni MIM/USP/graduatorie)” – conclude Paino.