SGS: L’appello al Ministro Valditara per la stabilizzazione dei precari

Condividi

Visualizzazioni 145

In diverse occasioni, il Sindacato Generale Scuola ha rivolto appelli diretti al Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, per affrontare le criticità legate ai contratti precari di docenti e personale ATA (Amministrativi, Tecnici e Ausiliari). Il tema della stabilizzazione è ricorrente nelle dichiarazioni del sindacato, in linea per la maggiore continuità lavorativa e incremento degli organici. Il contesto generale sul precariato scolastico coinvolge circa 300.000 lavoratori tra docenti e ATA, con contratti a tempo determinato che generano instabilità e carenze organiche. Sotto il governo Valditara, sono state assunte circa 156.000 unità (docenti, dirigenti e ATA) nei tre anni precedenti, ma SGS ritiene queste misure insufficienti per una “stabilità totale”. Valditara ha espresso apertura al dialogo proponendo revisioni al sistema di reclutamento per precari e negoziazioni con l’UE per maggiore flessibilità nel PNRR. Tuttavia, le risposte concrete tardano, e il Sindacato Generale Scuola chiede piani straordinari di assunzioni.