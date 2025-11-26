SGS incontra il dirigente dell’Ambito Territoriale di Agrigento Calogero Alberto Petix

Condividi

Dopo le nomine dei dirigenti giovani a Trapani, Enna e Caltanissetta, e quella a Messina, il Ministero dell’Istruzione conferma la tendenza a puntare su figure under 50 per guidare gli Uffici Scolastici Provinciali. Ad Agrigento è recentemente arrivato Calogero Alberto Petix come nuovo Dirigente dell’Ufficio IV – Ambito Territoriale di Agrigento. Petix possiede una solida preparazione in ambito umanistico e politico-istituzionale, ha accumulato oltre un decennio di esperienza nel settore scolastico siciliano, con ruoli progressivi da referente tecnico a dirigente. All’incontro informale ha partecipato il segretario provinciale SGS di Agrigento Peppe Paino. Nel corso dell’incontro,il segretario Paino ha evidenziato due problemi critici del sistema scolastico nella provincia di Agrigento: la dispersione scolastica e la carenza di personale (mancanza di insegnanti, dirigenti e supporto). Questi fenomeni sono interconnessi e particolarmente gravi nel Sud Italia, dove Agrigento si colloca tra le aree più colpite.

Abbiamo riscontrato una grande attenzione e apertura verso le tematiche scolastiche del territorio– dichiara Aldo Mucci – e prosegue: “L’esperienza del Provveditore, il quale torna al Ministero dell’Istruzione e del Merito dopo un anno di formazione alla Scuola Nazionale dell’Amministrazione pone le basi per una alta sfida professionale : la formazione delle nuove generazioni. Questa sfida mira a iniettare energia e competenze digitali nelle amministrazioni territoriali come evidenziato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Valditara nell’ultimo incontro con la nostra organizzazione sindacale. “La scuola del futuro si costruisce anche rendendo più efficiente e moderna la governance del sistema scolastico a tutti i livelli: Autonomia reale alle scuole, budget e assunzioni” – conclude Mucci.