SGS direttivo regionale, solidarietà e vicinanza alla comunità di Niscemi colpita dalla grave frana in corso

Il Direttivo Regionale del Sindacato Generale Scuola (SGS), esprime la più sentita solidarietà e la vicinanza alla cittadinanza di Niscemi, duramente colpita dal disastro franoso che ha messo in ginocchio case, strade e quartieri del paese. In queste ore drammatiche, la comunità di Niscemi sta affrontando una delle prove più dure della sua storia recente – scrivono in una nota i dirigenti SGS – La frana che da giorni interessa un vasto fronte del territorio, con il cedimento di strade, abitazioni e interi quartieri, ha costretto migliaia di concittadini ad abbandonare le proprie case, lasciando dietro di sé non solo beni materiali, ma pezzi di vita, ricordi e certezze costruite con fatica. Il direttivo regionale SGS Scuola, esprime la più profonda solidarietà e la più sentita vicinanza a ogni famiglia sfollata, a ogni anziano, a ogni bambino, a ogni lavoratore che in queste giornate sta vivendo angoscia, incertezza e dolore. Siamo accanto a voi con il cuore, con il pensiero e con la volontà di sostenere – per quanto nelle nostre possibilità – una ricostruzione che sia giusta, rapida e dignitosa. La forza dimostrata dalla vostra comunità in questi giorni – la rete di aiuto tra vicini, la generosità dei volontari, la capacità di non lasciarsi piegare – è già un segno di speranza e di rinascita. Un ringraziamento speciale va a tutti i soccorritori, alla Protezione Civile, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale sanitario e a quanti stanno lavorando senza sosta per mettere in sicurezza le persone e il territorio concludono i dirigenti regionali.