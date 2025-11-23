SGS direttivo regionale: “In Sicilia bisogna insistere ad educare i nostri ragazzi alla legalità”

Condividi

“In Sicilia bisogna insistere ad educare i nostri ragazzi alla legalità”,dopo decenni di ripetizione è diventata quasi un rituale retorico che rischia di suonare vuoto, perché spesso si ferma alle parole e non produce cambiamenti reali – dichiarano i dirigenti SGS scuola- Ed ancora, il punto vero è: “Come si educa alla legalità in una regione dove per troppi ragazzi lo Stato è ancora percepito come lontano, inefficiente o addirittura ostile, mentre le organizzazioni mafiose (pur molto indebolite rispetto a 30-40 anni fa) conservano ancora un certo “prestigio sociale” in alcuni contesti”? Servono centinaia di imprenditori, commercianti, liberi professionisti siciliani vivi e sotto scorta che entrano nelle scuole a raccontare quanto gli costi dire di no alla mafia oggi, nel 2025. Spiegare già dalle medie che il pizzo è una tassa aggiuntiva che rende più poveri tutti, che l’abusivismo edilizio fa crollare il valore delle case regolarizzate, che il lavoro nero ti lascia senza pensione e senza tutele. I numeri parlano più forte delle prediche. Bisogna portare in classe poliziotti, carabinieri, finanzieri, magistrati, ma anche sindaci e funzionari onesti che ogni giorno fanno semplicemente il loro dovere in contesti difficili. I ragazzi hanno bisogno di vedere che lo Stato “normale” esiste e funziona, non solo gli eroi.

Bisogna far comprendere ai ragazzi che la cultura della denuncia è un atto di intelligenza, non di eroismo: bisogna smettere di presentare la denuncia come un gesto eccezionale che richiede coraggio sovrumano. Va normalizzata: “Se ti chiedono il pizzo, denunci: è la cosa più furba che puoi fare, perché altrimenti paghi per sempre”. In sintesi – ribadiscono i dirigenti sindacali – : sì, educare alla legalità è fondamentale, ma deve essere un’educazione pratica, quotidiana, supportata da fatti concreti e non solo da enunciazioni di principio. Altrimenti resta una bella frase da comizio, e in Sicilia di belle frasi ne abbiamo sentite fin troppe”.