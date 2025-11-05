SGS direttivo nazionale: “I sindacati nascono per difendere i lavoratori, non per fare campagna elettorale”

Condividi

“Il sindacato, nella sua essenza, non deve essere un “traino” di partiti politici, ma un baluardo di imparzialità e onestà intellettuale, dichiarano i dirigenti SGS. Ed ancora: “Oggi, in un contesto di “meccanismi consolidati” che spingono allineamenti politici, l’indipendenza è una sfida epocale, essenziale per evitare derive populiste o demagogiche. SGS è un sindacato non conflittuale per partito preso, ma resiliente e propositivo: “una organizzazione protagonista umile e determinata” che, nonostante le sfide, guarda al futuro con “gentilezza dell’ascolto e caparbietà di intervento”.

Il sindacato deve riconquistare “l’identità persa nel tempo”, anteponendo i lavoratori alla demagogia. In un’Italia di riforme, SGS rappresenta una voce che unisce militanza e riflessione. “Al sindacalista non basta conoscere leggi e contratti: serve passione vera, quella che ti fa alzare alle 5 per andare in fabbrica, quella che ti fa incazzare quando vedi un lavoratore umiliato, quella che ti fa credere che un mondo più giusto sia possibile” Senza passione resti un burocrate con la tessera in mano. Con la passione, diventi voce di chi non ne ha” – concludono i dirigenti SGS scuola.