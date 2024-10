SGS Agrigento, Peppe Paino eletto segretario provinciale

Condividi

Visualizzazioni 208

Giuseppe Paino è stato nominato segretario provinciale di Agrigento. L’ufficio scuola territoriale di Favara “Filippo Baio” sarà la sede della segreteria provinciale di Agrigento. Dichiara Paino: “Questo per me rappresenta una maggiore responsabilità nel portare avanti il lavoro svolto dal compianto Filippo Baio, impegnarmi per rappresentare e tutelare i tanti lavoratori e le tante lavoratrici di questo settore, troppo poco valorizzati economicamente, professionalmente e direi anche a livello sociale per il ruolo fondamentale che ricoprono. “Sono profondamente convinto – dichiara Aldo Mucci SGS del direttivo nazionale – che l’azione sindacale vada fatta nelle scuole, tra la gente, parlando con le persone per raccogliere i loro veri bisogni da soddisfare. Il lavoro di un gruppo di persone, preparate, motivate e fra loro legate da valori quali il rispetto, la sincerità e l’amicizia può fare la differenza nel raggiungere gli obiettivi prefissati”.