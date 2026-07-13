Sgominata la “Banda dei kalashnikov” che ha terrorizzato Palermo negli ultimi mesi: 15 arresti

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Operazione dei Carabinieri contro l’escalation criminale che infiamma il mandamento mafioso “Tommaso Natale – San Lorenzo”: 15 arresti.

Sciabolata dei Carabinieri del Comando provinciale di Palermo contro l’escalation criminale che dal novembre scorso tormenta e infiamma il mandamento mafioso “Tommaso Natale – San Lorenzo” a Palermo. La Procura della Repubblica, al timone di Maurizio De Lucia, ha ordinato, il Tribunale ha condiviso e i militari della Benemerita hanno eseguito 15 provvedimenti di fermo di indiziato di delitto. Sono stati riscontrati i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga. Nel dettaglio, nove arresti sono stati notificati a indagati di estorsione, tentata estorsione, porto e detenzione illegali di armi comuni e di armi da guerra, con l’aggravante del 416 bis, l’associazione mafiosa. Gli atri sei mandati di cattura sono stati bombardati contro una presunta banda impegnata nel traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, a lavoro nei quartieri di San Lorenzo e dello Zen 2, con disponibilità di armi da fuoco. L’inchiesta, sostenuta dai Carabinieri, coinvolge altri sette indagati già detenuti per altra causa. Ed è una prosecuzione di una prima operazione scagliata nello stesso territorio a giugno, con otto arresti.

Angelo Ruoppolo (Teleacras)