Sfiduciato il sindaco di Villafranca Sicula

Il consiglio comunale di Villafranca Sicula, in provincia di Agrigento, con 8 voti a favore su 10, ha approvato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Gaetano Bruccoleri. Dopo un primo tentativo fallito lo scorso gennaio, si conclude dunque l’esperienza amministrativa di Bruccoleri iniziata nel 2022. Dalla parte del sindaco si sono schierati solo Antonio Scarpinato e Concettina Di Rosa, entrati in giunta dopo il rimpasto a gennaio. Adesso la Regione nominerà un commissario che amministrerà l’ente in attesa delle nuove elezioni.