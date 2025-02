“Sextortion”: tre arresti

Condividi

Visualizzazioni 104

I Carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno arrestato tre persone tra cui l’ex comandante della Polizia municipale di Castellammare del Golfo, Giuseppe Giordano, 71 anni. Gli si contestano circa 50 estorsioni e 60 truffe in tutta Italia. Decine di persone sarebbero state vittime di ricatto sessuale tramite la cosiddetta “sextortion”, ovvero i tre indagati, collegati on line da Castellammare del Golfo, Livorno e Cosenza, avrebbero adescato persone ottenendo l’invio di fotografie dal contenuto sessuale. E le avrebbero ricattate di diffondere le foto se non avessero pagato. In altre occasioni le vittime sono state ingannate simulando con loro false relazioni sentimentali tramite i social. E così avrebbe altrettanto ottenuto denaro dagli o dalle amanti cadute nel tranello.