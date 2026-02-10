Severa condanna per una violenta rapina a Palma di Montechiaro

Condividi

Il Tribunale di Agrigento ha condannato a 7 anni di carcere un tunisino di 41 anni, Zouhaier Ali. Il 29 maggio del 2024 a Palma di Montechiaro sarebbe entrato nell’abitazione di un uomo nottetempo, lo avrebbe picchiato, sbattuto contro il muro, gli avrebbe puntato una pistola alla testa, e gli ha rubato il telefono cellulare, 20 euro, e 30 litri di gasolio da un trattore parcheggiato all’esterno. La denuncia, le indagini, l’identificazione, l’arresto, il processo, la condanna.