Sette milioni per promuovere le eccellenze agroalimentari siciliane in Europa

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La Regione Siciliana ha pubblicato il bando “Promozione dei prodotti di qualità”, con una dotazione di sette milioni di euro per sostenere attività di informazione e promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane nell’Unione Europea, coprendo fino al 70% delle spese. L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, sottolinea l’impegno del governo Schifani nel supportare le imprese e rafforzarne la competitività. Possono partecipare gruppi e associazioni di produttori, consorzi di tutela, cooperative e reti di impresa. Le istanze si presentano dal 31 marzo al 13 maggio.