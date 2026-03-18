Sette milioni per promuovere le eccellenze agroalimentari siciliane in Europa

La Regione Siciliana ha pubblicato il bando “Promozione dei prodotti di qualità”, con una dotazione di sette milioni di euro per sostenere attività di informazione e promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane nell’Unione Europea, coprendo fino al 70% delle spese. L’assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino, sottolinea l’impegno del governo Schifani nel supportare le imprese e rafforzarne la competitività. Possono partecipare gruppi e associazioni di produttori, consorzi di tutela, cooperative e reti di impresa. Le istanze si presentano dal 31 marzo al 13 maggio.
Notizie correlate
-
Strada Mosella, presto il via ai lavori di manutenzione straordinariaCondividi Visualizzazioni 126 Dichiarazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Agrigento, Ing. Gerlando Principato «Un...
-
Crimini del terzo reich; risarcimento per gli eredi di un deportato di MazzarinoCondividi Visualizzazioni 167 Una sentenza che scava nella memoria storica dell’Italia e restituisce dignità, almeno sul...
-
“Vicini di casa” al Teatro Pirandello: una commedia ironica sulle relazioni di coppiaCondividi Visualizzazioni 124 Ad Agrigento sabato 21 marzo alle ore 21 e domenica in replica alle...